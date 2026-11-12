Diabetes sin diagnóstico: uno de cada tres adultos afectados no lo sabe

En América Central y del Sur, 35,4 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en 2024. El 30,4% no tenía diagnóstico, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes. El organismo proyecta que el total podría llegar a 51,5 millones en 2050.

Ante el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, especialistas de Argentina, Colombia y México señalaron que la detección temprana permite iniciar el tratamiento antes de que aparezcan complicaciones, según informó Noticias Argentinas.

Por qué la diabetes tipo 2 puede pasar inadvertida

La diabetes tipo 2 concentra la mayoría de los casos y puede avanzar durante años sin síntomas evidentes. Entre los factores de riesgo figuran los antecedentes familiares, la edad, el exceso de peso y el sedentarismo. Los especialistas destacaron el papel de los controles de glucemia en personas con factores de riesgo.

En la Argentina, la Federación Internacional de Diabetes estimó que 4,3 millones de adultos vivían con la enfermedad en 2024. La cifra incluye a personas con y sin diagnóstico.

Diabetes tipo 1: qué señales pueden aparecer

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que puede aparecer a cualquier edad. Entre sus síntomas están la sed excesiva, la necesidad de orinar con frecuencia, la pérdida de peso sin causa aparente y el cansancio.

La médica María Laura Pomares explicó que, en personas seleccionadas, los estudios de autoanticuerpos permiten detectar etapas previas a los síntomas. La indicación de esas pruebas y el seguimiento dependen de la evaluación médica.