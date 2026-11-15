Castraciones gratuitas: el móvil municipal inicia la semana en barrio Progreso

Salta arranca la semana con posibles chaparrones y vuelve a los 28 °C el sábado
Ivana ChañiSalta15/11/2026
La semana arrancará con probabilidad de lluvias desde la tarde del lunes. Las temperaturas bajarán hacia el viernes y repuntarán el sábado.
Los móviles de castración de la Municipalidad de Salta atenderán desde este lunes 16 al viernes 20 de noviembre, de 8:30 a 13. La unidad que recorre los barrios tendrá 30 cupos diarios y la que permanecerá en San Luis dispondrá de 40.
El segundo móvil atenderá toda la semana en la Delegación Municipal San Luis, en calle Cerro San Bernardo 90. Los turnos se solicitan por WhatsApp al 387 226 6178.