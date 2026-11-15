Castraciones gratuitas: el móvil municipal inicia la semana en barrio Progreso

Los móviles de castración de la Municipalidad de Salta atenderán desde este lunes 16 al viernes 20 de noviembre, de 8:30 a 13. La unidad que recorre los barrios tendrá 30 cupos diarios y la que permanecerá en San Luis dispondrá de 40.

Cronograma y turnos en los barrios

Lunes 16 y martes 17 · Barrio Progreso. Centro Vecinal, en Corbalán y Cortez. WhatsApp 387 536 8403 .

Miércoles 18 · Barrio Miguel Ortiz. Deán Funes 2750. WhatsApp 387 535 7368 .

Jueves 19 · Barrio 15 de Septiembre. Manzana J, lote 16. WhatsApp 387 549 3166 .

Viernes 20 · Barrio Pereyra Rozas. Manzana 632, casa 16. WhatsApp 387 449 6357 .

Cómo pedir turno en la Delegación San Luis

El segundo móvil atenderá toda la semana en la Delegación Municipal San Luis, en calle Cerro San Bernardo 90. Los turnos se solicitan por WhatsApp al 387 226 6178.