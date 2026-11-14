Sucesión de Cargnello en Salta: “No sirve el lobby”

El obispo de Cafayate relativizó los nombres que circulan para el Arzobispado de Salta y recordó que la decisión final corresponde al papa León XIV.
Salta14/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, le restó peso a las versiones sobre quién sucederá a Mario Antonio Cargnello al frente del Arzobispado de Salta. En Vale Todo por Aries, dijo que “no sirve el lobby” y advirtió que “a veces los nombres que más suenan son los que menos van a ser”.

Qué peso tienen los nombres que circulan

Quintana señaló que las preferencias públicas y la cercanía de un candidato no anticipan el nombramiento. Explicó que la Nunciatura Apostólica realiza consultas reservadas y eleva los nombres a Roma. La decisión final queda en manos del Papa.

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El ejemplo que dio sobre la elección de León XIV

El obispo recordó que en el último cónclave había otros cardenales que sonaban como favoritos y que finalmente fue elegido Robert Prevost, hoy León XIV. Usó ese antecedente para explicar por qué toma con cautela las versiones sobre el futuro arzobispo de Salta.

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