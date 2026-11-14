Sucesión de Cargnello en Salta: “No sirve el lobby”

El obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, le restó peso a las versiones sobre quién sucederá a Mario Antonio Cargnello al frente del Arzobispado de Salta. En Vale Todo por Aries, dijo que “no sirve el lobby” y advirtió que “a veces los nombres que más suenan son los que menos van a ser”.

Qué peso tienen los nombres que circulan

Quintana señaló que las preferencias públicas y la cercanía de un candidato no anticipan el nombramiento. Explicó que la Nunciatura Apostólica realiza consultas reservadas y eleva los nombres a Roma. La decisión final queda en manos del Papa.

El ejemplo que dio sobre la elección de León XIV

El obispo recordó que en el último cónclave había otros cardenales que sonaban como favoritos y que finalmente fue elegido Robert Prevost, hoy León XIV. Usó ese antecedente para explicar por qué toma con cautela las versiones sobre el futuro arzobispo de Salta.