Sánchez enciende la maquinaria electoral española y busca replicar el milagro político de Lula

El pistoletazo de salida para los comicios generales del próximo 29 de noviembre llega precedido por un profundo punto de inflexión institucional. El adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez tras el revés parlamentario en torno a las leyes de vivienda —agravado por el profundo impacto social de emergencias habitacionales y tragedias ferroviarias— obligó al PSOE a reconfigurar su estrategia discursiva.

Con un arco de alianzas fragmentado y un flanco izquierdo reorganizado bajo las figuras de Ada Colau e Irene Montero, el oficialismo apuestan todo a una movilización épica del electorado progresista que emule las recientes remontadas experimentadas en el escenario internacional.

En este tablero de ajedrez geopolítico, la visita relámpago que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizará a Madrid este fin de semana adquiere un peso estratégico fundamental para los socialistas. El respaldo explícito del líder sudamericano busca inyectar vitalidad a la base militante del PSOE y contrarrestar el impulso que las mediciones otorgan al bloque opositor.

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo se aferra al discurso de la gestión y la alternancia económica para consolidar al Partido Popular como la opción de centroderecha dominante, conteniendo al mismo tiempo el vertiginoso crecimiento electoral que los sondeos pronostican para Vox bajo el liderazgo de Santiago Abascal.

La disputa de fondo no solo definirá la conformación de las 350 bancas del Congreso y el futuro del Ejecutivo, sino que pondrá a prueba la resistencia de las fórmulas tradicionales frente a un electorado movilizado por la polarización y condicionado por restricciones judiciales recientes en el censo exterior. Con los márgenes de error reducidos al mínimo, los próximos días de proselitismo definirán si la apuesta de La Moncloa por polarizar el debate nacional logra fracturar el techo de cristal que hoy le otorgan las principales proyecciones demoscópicas.

(Con información de Clarín)