Estados Unidos: la FAA suspende todos los despegues a nivel nacional

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes la paralización total de los despegues en todos los aeropuertos del país tras detectar fallas generalizadas en las telecomunicaciones que afectan la coordinación de las rutas aéreas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la medida de emergencia mientras equipos técnicos trabajan contrarreloj para hallar el origen del colapso, el cual comenzó a manifestarse con demoras y suspensiones previas en terminales clave de Chicago, Las Vegas y Newark.

Las repercusiones operativas alcanzaron dimensiones colosales, afectando a más de mil aeronaves que permanecían en pleno vuelo rumbo a territorio estadounidense y trastocando una programación estimada en más de 30.000 operaciones para el resto de la jornada. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin, aclararon que hasta el momento no se registran indicios de un ataque malicioso y atribuyeron el incidente preliminarmente a un fallo técnico en la infraestructura de telecomunicaciones.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la obsolescencia del sistema de control aéreo estadounidense, reviviendo el debate presupuestario en el Congreso a pocos días de que la Casa Blanca y la propia FAA solicitaran una partida multimillonaria de 30.100 millones de dólares para modernizar los equipos. Mientras se evalúa la evolución de los trabajos de normalización y se autorizan los aterrizajes caso por caso, la inédita suspensión mantiene en vilo a la industria aeronáutica global y colapsa las principales estaciones aéreas del país.

(Con información de La Nación)