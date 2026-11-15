Domingo en la ruta: los tramos más complicados para circular hoy en la provincia

El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta
Ivana ChañiSalta15/11/2026
Tras los cortes y la baja presión, las cuadrillas trabajan para recuperar el caudal. La empresa dio un horario estimado para completar la normalización.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta recomendó circular con precaución por rutas nacionales y provinciales este domingo 15 de noviembre. El reporte indica un desvío entre Seclantás y Molinos por daños en la Ruta Nacional 40 y advierte sobre agua en la calzada en el tramo de la Ruta 34 que pasa por Embarcación.
Defensa Civil recomendó consultar el estado de las rutas antes de viajar, reducir la velocidad y respetar la señalización en los sectores donde trabajan las cuadrillas.