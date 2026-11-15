Domingo en la ruta: los tramos más complicados para circular hoy en la provincia

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta recomendó circular con precaución por rutas nacionales y provinciales este domingo 15 de noviembre. El reporte indica un desvío entre Seclantás y Molinos por daños en la Ruta Nacional 40 y advierte sobre agua en la calzada en el tramo de la Ruta 34 que pasa por Embarcación.

Estado de las rutas nacionales

Ruta 40. Entre Seclantás y Molinos, el desvío indicado es por la Ruta Provincial 53, por Churcal .

Ruta 34. Entre Pichanal y Embarcación hay baches, agua sobre la calzada y animales en la banquina. Entre Embarcación y General Mosconi se reportan baches, tránsito de camiones y demarcación deficiente. También hay pozos entre Tartagal y Salvador Mazza.

Ruta 9/34. Entre Metán y Rosario de la Frontera hay maquinaria trabajando, baches y sectores con calzada resbaladiza.

Ruta 50. Piden precaución por agua sobre la calzada en el puente del río Pescado.

Ruta 51. Hay pozos y circulación de camiones entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. El informe también advierte sobre un socavón y sectores con calzada irregular.

Ruta 68. El tramo entre La Merced y La Viña está transitable, con pozos y calzada irregular. En la zona de la Garganta del Diablo se reportaron deslizamientos.

Rutas 16 y 81. En la 16 se advierte por baches y circulación de camiones. En la 81, por animales sueltos y maleza.

Dónde hay obras y baja visibilidad en rutas provinciales

Ruta 33. Hay niebla densa, presencia de fauna y trabajos con maquinaria entre los kilómetros 44 y 59.

Rutas 25 y 35. Los trabajos de mantenimiento reducen la circulación a un carril. También hay tareas viales en las rutas 23 y 94, en Rosario de Lerma, y en la Ruta 27, en la zona de Tolar.

Ruta 18. En Isla de Cañas hay ripio suelto y piedras sobre la calzada tras las crecidas.

Ruta 55. El camino entre Seclantás y Molinos presenta irregularidades.

Ruta 133. En Iruya, el camino es de cornisa y sin pavimentar. El reporte pide circular con extrema precaución.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de las rutas antes de viajar, reducir la velocidad y respetar la señalización en los sectores donde trabajan las cuadrillas.