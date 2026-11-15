Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense

Boca venció 3-0 a Banfield el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaron los goles.

Cómo Boca resolvió la semifinal

Banfield tuvo la primera ocasión clara con una tijera de Tomás Adoryán que tapó Álvaro Montero. El arquero colombiano volvió a responder ante otro intento del mediocampista, de acuerdo con la crónica de 442, el sitio deportivo de Perfil.

En el descuento del primer tiempo, Leandro Paredes levantó la pelota por encima de la defensa y Ascacíbar cabeceó para el 1-0. A los 18 minutos del complemento, Villa enganchó hacia adentro y definió al segundo palo para ampliar la ventaja.

Diez minutos después, el colombiano desbordó por izquierda y envió el centro que conectó Lozano para sellar el 3-0.

Cuándo se juega la final entre Boca y Platense

La final está programada para el miércoles 2 de diciembre. Platense consiguió su lugar en la definición tras eliminar por penales a Atlético Tucumán.