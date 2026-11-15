Salta Basket sumó su quinta victoria consecutiva y es líder de la Conferencia Norte

Fotos: Alfredo Burgos

Salta Basket continúa imparable en la Liga Argentina. En una nueva presentación ante su público, Los Infernales vencieron 88 a 73 a Bochas de Colonia Caroya, consiguieron su quinta victoria consecutiva y se mantienen en lo más alto de la Conferencia Norte.

El encuentro fue parejo durante la primera mitad, que terminó 44-43 a favor del conjunto salteño. Sin embargo, en el complemento, el equipo de Ariel Rearte ajustó la defensa, mejoró su funcionamiento colectivo y logró quebrar la resistencia del conjunto cordobés para quedarse con el triunfo.

La noche también tuvo un momento especial con el debut del juvenil salteño Lucien Medina, quien convirtió sus primeros puntos en la segunda división del básquet argentino.

Ahora, Salta Basket volverá a jugar en la Fortaleza Infernal el próximo jueves 26, desde las 21.30, frente a Barrio Jardín de Tucumán.