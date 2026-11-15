Boca venció 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. Tras el partido, Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena hablaron del momento del equipo en declaraciones que recogió la agencia Noticias Argentinas.

Paredes destacó que Boca sigue en carrera en dos copas

“Disfrutamos del momento, venimos de ser campeones”, dijo el capitán. El mediocampista recordó que Boca, además de haber ganado el título de Liga, tiene por delante las finales de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Sobre la semifinal, Paredes resumió el objetivo del equipo en Mendoza: “Lo importante era ganar, clasificar y hacerlo bien”.

Arruabarrena destacó la mentalidad del plantel

“Felicito a mis jugadores por tener al club en una nueva final”, afirmó el entrenador. El Vasco destacó la personalidad del equipo y señaló que su trabajo pasa por sostener la ambición del plantel en el tramo decisivo de la temporada.