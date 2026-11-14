Furia con el árbitro y dos rojas: el escandaloso final de Brasil ante Japón

La derrota de Brasil por 3-2 ante Japón terminó con las expulsiones de Raphinha y Carlo Ancelotti. El árbitro Jansen Foo les mostró la tarjeta roja al final del amistoso, tras los reclamos por el gol de Tatsuhiro Sakamoto en tiempo de descuento, de acuerdo con la crónica del medio chileno Emol.

Qué reclamó Raphinha tras el gol de Japón

Brasil protestó por una presunta falta de Takumi Minamino sobre João Gomes antes del 3-2. Raphinha, que había sido reemplazado a los 71 minutos y estaba en el banco, también cuestionó una posible mano en la jugada del primer gol japonés y un penal que reclamó durante el primer tiempo.

“Quiero disculparme por mi actuación, por mi expulsión”, declaró el delantero a Grupo Globo. También dijo que había intentado hablar varias veces con el árbitro y que sintió que este no estaba dispuesto a escucharlo.

Qué explicó Ancelotti sobre su expulsión

Ancelotti dijo que el árbitro le mostró la roja porque consideró que el entrenador no estaba calmando a sus jugadores. Al analizar la derrota, el italiano sostuvo que Brasil perdió el control del partido después del primer error y que al equipo le faltó equilibrio.