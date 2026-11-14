Temporal en Embarcación: asisten a más de 200 familias y revisan 38 escuelas

Más de 200 familias reciben asistencia en Embarcación tras el temporal del jueves 12 de noviembre. El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, confirmó la cifra este sábado, luego de una reunión del Comité de Emergencia Climática que encabezó junto al intendente Carlos Funes.

Sigue la entrega de ayuda y el despeje de calles

Los equipos de Desarrollo Social recorren los barrios para evaluar los daños y entregar elementos de primera necesidad. Las visitas incluyeron, entre otros sectores, Cristo Arriba, La Loma I y II, El Tuscal, Las Moras, La Unión y el asentamiento 200 Viviendas.

Defensa Civil, Bomberos y las cuadrillas municipales intensificaron el retiro de árboles y ramas en San Juan I y II y El Bajo. En paralelo, EDESA desplegó a unas 116 personas para reparar el tendido eléctrico. La caída de árboles afectó a tres transformadores.

Educación revisa los edificios escolares y sus accesos

El Ministerio de Educación y Cultura releva durante el fin de semana los 38 establecimientos educativos de Embarcación. La inspección abarca tanto el estado de los edificios como las condiciones de los caminos para llegar a las escuelas.

El viernes, las clases se suspendieron en los establecimientos donde no estaban dadas las condiciones de seguridad para estudiantes y docentes. Por su parte, Salud Pública reforzó el seguimiento de las familias afectadas, el control de los esquemas de vacunación y la provisión de insumos al hospital local.