Renuevan Welindo Toledo: nuevo asfalto y desagües para 150 familias

La Municipalidad de Salta avanza con la renovación de las calles del barrio Welindo Toledo. La obra contempla la reconstrucción de la calzada y mejoras para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia. El municipio estima que beneficiará a 150 familias.

Qué obras ya se hicieron en el barrio

Las cuadrillas retiraron el pavimento y los cordones cuneta existentes. Hasta el momento construyeron 1.700 metros de cordón cuneta y colocaron 700 metros cuadrados de hormigón en badenes y bocacalles.

Cuándo se colocará el nuevo pavimento

El secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, explicó que quedan por completar unos 400 metros de cordón cuneta antes de colocar la nueva carpeta asfáltica. La Municipalidad prevé finalizar los trabajos a fin de año.