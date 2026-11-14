Renuevan Welindo Toledo: nuevo asfalto y desagües para 150 familias

Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia
Ivana ChañiSalta14/11/2026
El pronóstico para este sábado 14 de noviembre incluye ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo. Los acumulados varían según la zona.
La Municipalidad de Salta avanza con la renovación de las calles del barrio Welindo Toledo. La obra contempla la reconstrucción de la calzada y mejoras para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia. El municipio estima que beneficiará a 150 familias.
Las cuadrillas retiraron el pavimento y los cordones cuneta existentes. Hasta el momento construyeron 1.700 metros de cordón cuneta y colocaron 700 metros cuadrados de hormigón en badenes y bocacalles.
El secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, explicó que quedan por completar unos 400 metros de cordón cuneta antes de colocar la nueva carpeta asfáltica. La Municipalidad prevé finalizar los trabajos a fin de año.