Ampliación Solís Pizarro estrena plaza con juegos, luces y un anfiteatro, tras 20 años

El terreno que los vecinos de Ampliación Solís Pizarro mantuvieron durante años con sus propios recursos ya tiene juegos infantiles y alumbrado. La Municipalidad de Salta completó la renovación del espacio, que había sido reservado para una plaza dos décadas atrás.

De descampado a plaza infantil

Antes de la obra, las familias se organizaban para limpiar el predio. Fernanda Pérez, vecina del barrio, contó que usaban neumáticos para improvisar juegos y bancos.

Daniela Ortega recordó que el mantenimiento dependía de los vecinos y destacó que ahora los chicos tienen un lugar para jugar en el barrio.

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La intervención incluyó senderos internos y perimetrales, cordón cuneta y un sistema de iluminación para mejorar la visibilidad de noche. También instalaron juegos infantiles y construyeron un pequeño anfiteatro para actividades culturales y reuniones vecinales.