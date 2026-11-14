“La visita del Papa animó”: qué dejó León XIV, según Quintana

El obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, advirtió que la fe perdió fuerza en la Argentina y que la visita de León XIV alentó a quienes buscan respuestas. “La visita del Papa animó. La gente está en búsqueda, todos estamos en búsqueda”, dijo en Vale Todo, por Aries.

El retroceso de la fe y el descrédito de la Iglesia

Quintana vinculó ese retroceso con la crisis de la familia y la pérdida de confianza en la Iglesia católica. Al retomar lo que había dicho sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la institución, reconoció que esos hechos desacreditaron a la Iglesia y provocaron desaliento.

El obispo señaló que la pérdida de fuerza de la fe también se observa en países de tradición católica como España y Francia. En ese contexto, destacó la disposición que encontró entre quienes se acercaron a escuchar al Papa en su visita al país.

El llamado a la conciencia tras la visita de León XIV

Quintana dijo que el fervor de la visita necesita tiempo para traducirse en cambios. Lo que espera, afirmó, es “un llamado a la conciencia de cada uno y de la sociedad”. Entre las prácticas cotidianas que alentó León XIV, mencionó el rezo del rosario en familia y la bendición de la mesa.

Consultado por la asistencia a misa, dijo que no espera una mayor concurrencia inmediata. Consideró que la visita puede influir primero en la manera de pensar y reflexionar, y que con el tiempo podría repercutir en la participación en los sacramentos.