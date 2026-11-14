Quién reemplazará a Cargnello en Salta: paso a paso, cómo el Vaticano elige al nuevo arzobispo

El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, cumplirá 75 años el 20 de marzo de 2027. Al llegar a esa edad deberá presentar su renuncia al papa León XIV, explicó monseñor Darío Quintana, obispo de Cafayate, en Vale Tod, por Aries.

A quiénes consultará la Nunciatura

Quintana explicó que la Nunciatura Apostólica puede empezar a evaluar nombres con anticipación. Entre las personas a las que puede consultar mencionó al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, a obispos del NOA, al propio Cargnello y a miembros de congregaciones religiosas.

El sucesor puede ser un obispo diocesano, un obispo auxiliar o un sacerdote que, de ser elegido, deberá recibir la ordenación episcopal. Las consultas son reservadas y abarcan tanto los nombres como el perfil que debería tener quien asuma en Salta.

Cómo llega la terna al Papa

La Nunciatura eleva tres nombres al Dicasterio para los Obispos, que analiza los antecedentes de cada candidato y presenta la terna al Papa. Una vez tomada la decisión, el nuncio contacta en privado a la persona elegida. Si acepta, el nombramiento se comunica públicamente.

Sobre las versiones acerca de la sucesión, Quintana advirtió que “a veces los nombres que más suenan son los que menos van a ser”.