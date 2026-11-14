Créditos hipotecarios: amplían el financiamiento con fondos de ANSES

El Banco Central convocó a una nueva licitación de plazos fijos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Los bancos que reciban esos fondos deberán destinarlos a créditos hipotecarios dentro de los 90 días posteriores a su recepción.

Qué cambia en esta licitación

La novedad que detalló TN es que los fondos podrán utilizarse para financiar proyectos con boleto de compraventa, además de la adquisición de viviendas terminadas.

En esta ronda, el FGS constituirá depósitos ajustados por UVA a cinco años, con un rendimiento mínimo del 4,5% por encima del ajuste por inflación.

Cuánto podrán prestar los bancos y a qué tasa

Los bancos adjudicatarios podrán otorgar créditos de hasta 150.000 UVA, equivalentes a unos $329 millones al momento del anuncio. El plazo mínimo será de 15 años y la tasa tendrá un tope del 7,5% nominal anual sobre el capital ajustado por UVA.

El Gobierno prevé realizar nuevas licitaciones hasta completar un cupo de $2 billones. La estimación oficial es que el programa podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias.