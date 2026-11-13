Tras la visita del papa León XIV, cerraron la cárcel de Devoto y trasladaron a los últimos 69 presos

La cárcel de Villa Devoto quedó completamente desocupada después de que este jueves 12 de noviembre fueran trasladados los últimos 69 internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El operativo se realizó apenas un día después de la histórica visita del papa León XIV al establecimiento, durante su paso por la Argentina.

Los detenidos habían permanecido en el penal especialmente para participar del encuentro con el Pontífice, realizado el miércoles 11 de noviembre. Con su traslado, se completó el cierre operativo de la última cárcel federal que funcionaba dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Un operativo con cinco fuerzas federales

El traslado comenzó alrededor de las 15:30 y contó con la participación del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El proceso de desocupación había comenzado el 11 de octubre y contemplaba el traslado de aproximadamente 1.500 detenidos. Durante la primera etapa, finalizada el 19 de octubre, cerca de 1.400 internos fueron derivados a Marcos Paz.

Los últimos 69 permanecieron en Devoto para recibir al Papa y fueron trasladados al día siguiente de su visita.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró el procedimiento: "Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto". Y agregó: "No queda un solo interno. ¡Cerrado Devoto!".

El último mensaje del Papa a los presos de Devoto

Durante su visita, León XIV se reunió con los internos en el gimnasio del establecimiento penitenciario, donde escuchó testimonios de detenidos y de una persona que había recuperado la libertad.

El Pontífice habló sobre el arrepentimiento, las consecuencias de los errores y la posibilidad de reconstruir la vida después del encierro.

"Una nueva vida es posible", fue uno de los mensajes que dejó a los presos. También los alentó a encontrar en la fe una oportunidad para cambiar su futuro y recuperar la esperanza.

El encuentro se convirtió así en una de las últimas actividades realizadas en el histórico penal antes de su desocupación definitiva.

Qué pasará con el histórico predio de Devoto

La cárcel había sido inaugurada en 1927 y su cierre forma parte de un acuerdo firmado en 2018 entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para trasladar a los detenidos a nuevas instalaciones.

Ahora se abre una nueva etapa de discusión sobre el destino de las 4,6 hectáreas que ocupa el establecimiento. Entre las alternativas aparecen proyectos de desarrollo urbano, espacios verdes y sectores destinados a preservar la memoria histórica del penal.

También persisten reclamos de organizaciones de familiares de detenidos, que advierten sobre dificultades vinculadas con los traslados y la continuidad de los estudios de los internos que participaban de programas educativos dentro de Devoto.