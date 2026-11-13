Paro “a la japonesa” en Aeroparque y Ezeiza: podrían demorarse los vuelos

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en ATE anunciaron un paro “a la japonesa” desde las 6 de este viernes 13 de noviembre en Aeroparque y Ezeiza, según informó Radio La Red. El gremio reclama por el congelamiento de una parte de los salarios, la falta de paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de áreas operativas.

Cómo será la protesta en los aeropuertos

Los trabajadores mantendrán sus tareas y aplicarán de manera estricta los reglamentos y protocolos. La medida se concentrará en los controles en tierra, donde la revisión de documentos y procedimientos podría demorar las operaciones. En sectores administrativos habrá retención de tareas.

“No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente”, explicó Marcelo Beleli, coordinador nacional de ATE-ANAC, según recogió Radio La Red.

Qué se sabe de los vuelos desde Salta

A las 7:29, el tablero del aeropuerto de Salta mostraba dos partidas de Aerolíneas Argentinas demoradas hacia Aeroparque. El AR 1495, previsto para las 11:00, figuraba para las 11:35. El AR 1491, programado para las 15:45, tenía salida estimada a las 16:30.