Barrionuevo convocó a una marcha por las paritarias de Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) convocó a una movilización nacional para el lunes 16 de noviembre, según informó Noticias Argentinas. El sindicato reclama que la Secretaría de Trabajo apruebe los acuerdos salariales y sostiene que la demora afecta a unas 200.000 familias del sector.

A qué hora será la marcha y dónde comienza

La concentración será a las 16 en Avenida de Mayo 930, frente a la sede del sindicato en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, dirigentes y afiliados marcharán hacia la Secretaría de Trabajo. UTHGRA anunció que participarán seccionales de todo el país.

El cruce entre Barrionuevo y Pettovello

Barrionuevo le planteó el reclamo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, antes del encuentro del papa León XIV con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El dirigente sostuvo que, sin la homologación, los trabajadores siguen sin cobrar el último aumento acordado.

Pettovello respondió que la elección de autoridades del gremio está judicializada y sugirió que el sindicato pida a la Justicia una excepción para que la Secretaría de Trabajo pueda intervenir y homologar el acuerdo.