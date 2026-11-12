Figuras del arte y el deporte se unen para salvar la tecnología del Hospital de Clínicas

Con el objetivo de adquirir una plataforma robótica valuada en un millón y medio de dólares para intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, la Universidad de Buenos Aires llevará adelante este jueves "La noche de la UBA" desde la Facultad de Derecho.

Con la conducción de Iván de Pineda, el evento reunirá donaciones de figuras de la talla de Duki, Ciro Martínez, Bizarrap, Abel Pintos, junto a máximos exponentes del deporte como Julián Álvarez, el "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Manu Ginóbili y Franco Colapinto, cuyos objetos personales serán subastados para sostener las prestaciones del Hospital de Clínicas.

La iniciativa se enmarca en un escenario de extrema tensión presupuestaria y un paro nacional docente y no docente que reclama una recomposición salarial del 33% y la duplicación de las becas estudiantiles.

Mientras la gestión libertaria acumula más de un año sin cumplir con la normativa votada en el Congreso y respaldada por la Justicia, las autoridades universitarias advierten que el vaciamiento de recursos pone en riesgo el funcionamiento cotidiano, la docencia y la investigación en el mejor hospital público del país.

(Con información de Página12)