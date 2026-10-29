ADP se baja del paro docente por el crimen de Nancy Godoy y convoca a un minuto de silencio

La Asociación Docente Provincial (ADP) de Salta expresó su repudio por el asesinato de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años de Corrientes, y anunció que no podrá brindar respaldo legal a la medida de fuerza convocada por CTERA debido a que se encuentra en conciliación obligatoria con el Gobierno provincial.

A través de un comunicado publicado en su página de Facebook, el sindicato manifestó su acompañamiento al reclamo de justicia por la muerte de la educadora, quien trabajaba en el paraje El Malezal.

Desde ADP calificaron el crimen como un femicidio y advirtieron sobre la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, especialmente en comunidades rurales y zonas aisladas.

Por qué ADP no acompaña el paro

El gremio explicó que actualmente atraviesa un proceso de conciliación obligatoria con el Gobierno de Salta, situación que, según sostuvo, le impide brindar cobertura legal para participar de medidas de fuerza.

“No podemos brindar el respaldo legal correspondiente para la medida de fuerza convocada por la CTERA”, señaló la organización.

Sin embargo, aclaró que comparte el reclamo de la confederación nacional y lo hace propio como sindicato de base.

Convocan a un minuto de silencio en las escuelas

Como forma de homenaje, ADP invitó a los docentes salteños a realizar un minuto de silencio al inicio de la jornada escolar, en cada turno, en memoria de Nancy Godoy.

La convocatoria fue difundida por el sindicato y lleva la firma de su secretario general, Fernando Mazzone.

Finalmente, la organización exigió que se esclarezca el crimen y que los responsables reciban las sanciones correspondientes.