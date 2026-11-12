Inflación de octubre: el Indec publica el dato y el mercado espera un 1,8%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este jueves 12 de noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. La cifra mostrará si la inflación nacional bajó respecto de septiembre, cuando fue del 1,9%.

Qué estiman las consultoras para octubre

Según relevó TN, Max Capital y Equilibra calcularon una suba mensual del 1,8%, mientras que Fundación Capital estimó un 1,9%. Esta última consultora proyectó un aumento del 2,5% en los precios estacionales, impulsado por las verduras y las primeras subas vinculadas al turismo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de octubre ya se ubicó en 1,9%, una décima por encima de septiembre. El índice porteño usa una canasta con ponderaciones distintas a las del IPC nacional, donde los alimentos tienen más peso.





Cuánto proyectan para el cierre del año

Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central, estimaron una inflación del 1,7% en noviembre y del 1,8% en diciembre. Su proyección para el cierre de 2026 es del 30,4% acumulado.

Fundación Capital prevé una suba del 1,8% en noviembre y del 2,1% en diciembre. La consultora señaló que los precios estacionales podrían presionar sobre el índice en el último mes del año