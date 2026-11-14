Rutas en Salta: desvío entre Seclantás y Molinos y restricciones en el norte

Los daños en la Ruta Nacional 40, entre Seclantás y Molinos, obligan a desviar el tránsito por la Ruta Provincial 53, vía Churcal. La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta también informó restricciones en caminos rurales de la zona de Santa Victoria Este por lluvias intensas y la crecida del río Pilcomayo.

Agua en la Ruta 34 y obras en otros corredores

Ruta 34, a la altura de Embarcación. Hay agua sobre la calzada, pozos y trabajos de reparación.

Ruta 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera. Continúan los trabajos de reparación.

Ruta 68, entre La Merced y La Viña. El tramo está transitable, con precaución por pozos.

Ruta 51, entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. Advierten por pozos y circulación de camiones.

Qué precauciones tomar en las rutas provinciales

Ruta 33, entre los kilómetros 44 y 59. Hay neblina, presencia de fauna y maquinaria de mantenimiento.

Ruta 27. Se realizan reparaciones y circulan camiones.

Ruta 13. Advierten por animales sueltos, pedregullo y maleza sobre la calzada.

Ruta 19. Piden reducir la velocidad por pozos e irregularidades en el camino.

Ruta 18. La lluvia reduce la visibilidad.

Ruta 15. Hay agua y barro, con un desvío por obras y maquinaria en la vía.

En Santa Victoria Este, Defensa Civil pidió evitar el cruce de badenes y zonas inundables. El organismo recomendó consultar el estado de las rutas antes de salir y respetar los desvíos señalizados.