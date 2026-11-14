Rutas en Salta: desvío entre Seclantás y Molinos y restricciones en el norte

Alerta por tormentas en Salta: dónde se esperan hasta 70 mm de lluvia
Ivana ChañiSalta14/11/2026
El pronóstico para este sábado 14 de noviembre incluye ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo. Los acumulados varían según la zona.
Los daños en la Ruta Nacional 40, entre Seclantás y Molinos, obligan a desviar el tránsito por la Ruta Provincial 53, vía Churcal. La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta también informó restricciones en caminos rurales de la zona de Santa Victoria Este por lluvias intensas y la crecida del río Pilcomayo.
En Santa Victoria Este, Defensa Civil pidió evitar el cruce de badenes y zonas inundables. El organismo recomendó consultar el estado de las rutas antes de salir y respetar los desvíos señalizados.