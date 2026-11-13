Festival del Libro en el Complejo de Bibliotecas: 9.000 obras a disposición de los lectores

La Biblioteca Provincial puso a disposición del público unos 9.000 ejemplares para llevar durante el Festival del Libro. En diálogo con Aries, la técnica bibliotecaria Cristina Luna contó que entre los materiales más buscados están las obras literarias, los libros de medicina y los manuales técnicos.

La jornada muestra el resultado del expurgo bibliográfico, una tarea habitual de las bibliotecas que consiste en revisar sus colecciones y seleccionar qué materiales se retiran. Luna aclaró que los ejemplares que se ofrecen al público están en buenas condiciones de uso.

“Hay muchos chicos que estudian Medicina, Letras o cualquier otra carrera que no estén en condiciones de comprarse un libro nuevo hoy”, explicó. La técnica anticipó que la próxima edición está prevista para el viernes 4 de diciembre y sería la última del año.

Qué ofrece la Biblioteca Provincial durante todo el año

La Biblioteca Provincial abre de lunes a viernes, de 8 a 20. Tiene salas de autores salteños, pedagogía, literatura juvenil e infantil y una sala con libros en braille y lectores para personas ciegas. También cuenta con espacios de consulta general y un patio con mesas donde se puede estudiar en grupo.

La institución recibe donaciones de libros, revistas y diarios. Luna explicó que el equipo clasifica el material y puede incorporar a su colección los ejemplares que todavía no tiene. Otros pueden destinarse a bibliotecas populares o a instituciones que los soliciten.

Durante enero y febrero, la biblioteca seguirá abierta y ofrecerá talleres para niños, jóvenes y adultos.