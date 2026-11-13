Restablecieron la luz al 40% de los usuarios afectados en Embarcación y Senda Hachada

Tras el fuerte temporal que afectó a Embarcación y Senda Hachada durante la tarde del jueves 12 de noviembre, se logró restablecer el servicio eléctrico al 40% de los usuarios que habían quedado sin suministro. Las tormentas, acompañadas de intensas lluvias y fuertes vientos, provocaron daños importantes en la red de distribución.

Según informaron desde la empresa distribuidora de energía, el fenómeno meteorológico ocasionó la caída de numerosos árboles y afectó estructuras de media tensión, lo que provocó cortes de luz en distintos sectores de ambas localidades.

Para avanzar con la recuperación del servicio, se desplegó un operativo con más de 30 equipos técnicos y operativos que trabajan en la reparación de las instalaciones dañadas.

Las tareas continúan en Embarcación y Senda Hachada, con especial atención a las condiciones de seguridad de los trabajadores y de los vecinos, debido a los riesgos que presentan las estructuras afectadas.

Ante la continuidad de la alerta meteorológica, la empresa recomendó extremar las precauciones, especialmente en las zonas donde persisten los daños.

En caso de ingreso de agua a las viviendas, se aconseja cortar la electricidad desde el interruptor general. También se pidió evitar cualquier contacto con cables caídos o instalaciones eléctricas externas y no intentar retirar árboles u otros objetos que hayan quedado sobre las líneas de energía.

Además, se recomendó evitar la circulación por calles anegadas y permanecer en lugares seguros mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.