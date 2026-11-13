Casasola informó el archivo de su causa y el Concejo pidió informes a la Justicia

La Comisión de Disciplina volvió a analizar la situación del edil tras su presentación sobre el archivo de la causa. Acordaron solicitar documentación al MPF.
Política13/11/2026Mariana FríasMariana Frías

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La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante de Salta se reunió este viernes para analizar la situación del concejal Carlos Maximiliano Casasola.

image-11El Concejo suspendió preventivamente al concejal Casasola

La reunión se convocó a partir de una presentación realizada por el propio edil, en la que informó que fue archivada la causa judicial que había dado lugar a su suspensión preventiva.

Ante esta situación, los concejales acordaron solicitar información formal al Ministerio Público Fiscal para obtener las constancias correspondientes y verificar lo informado por Casasola.

La documentación permitirá continuar con el análisis de su situación dentro del cuerpo deliberativo. Por el momento, no se informó ninguna resolución sobre su suspensión preventiva.

Casasola había sido denunciado por violencia de género por una expareja en marzo de este año. A raíz de esa presentación, el Concejo Deliberante inició un proceso de análisis de su situación y, el 20 de mayo, aprobó su suspensión preventiva, luego de rechazar un pedido de licencia por dos meses sin goce de sueldo.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, y los titulares de los distintos bloques: Eliana Chuchuy, José García, Malvina Gareca, Laura García, Laura Jorge Saravia, Gonzalo Nieva, David Leiva y Ángel Ortiz. También estuvo presente la concejala Agustina Álvarez Eichele.

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