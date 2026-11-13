Temporal en Embarcación: una nena trasladada en avión sanitario y más de 250 personas asistidas

El fuerte temporal que azotó Embarcación dejó 253 personas asistidas por traumatismos, cortes y laceraciones, según informó el Ministerio de Salud Pública. Entre los casos más graves se encuentra una niña de dos años que sufrió un hundimiento de cráneo y debió ser trasladada en avión sanitario a la ciudad de Salta para ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Materno Infantil.

El ministro de Salud, Federico Mangione, describió la gravedad de la situación y destacó que no se registraron víctimas fatales. “La verdad que es muy triste ver esto, esto es una verdadera catástrofe. Tenemos que dar gracias a Dios que no tenemos que lamentar víctimas fatales, creo que es algo no menor, es muy importante. Estamos muy preocupados con una nena de dos años que se está trasladando a Salta Capital porque tiene un hundimiento de cráneo”, expresó.

La demanda de atención médica fue especialmente intensa durante los primeros momentos de la emergencia. En apenas una hora y media, la guardia del hospital San Roque recibió a 150 personas, mientras que el total de asistidos ascendió posteriormente a 253. Para responder a la situación, se dispusieron más de diez ambulancias y se realizaron ocho derivaciones de pacientes que requerían atención de mayor complejidad.

“Tuvimos más de once médicos atendiendo toda la noche. Después se sumaron otras cien personas más, que eran 250 personas atendidas”, señaló Mangione.

Por su parte, el gerente general del hospital San Roque, Javier Biurrun, relató que numerosos vecinos llegaron a la guardia después de sufrir lesiones y perder sus pertenencias por la tormenta.

“Lamentablemente, la ciudad de Embarcación tuvo un temporal, un tornado, en el cual muchísima gente se ha quedado sin nada, ha sufrido distintos traumatismos, distintos cortes, laceraciones. Estuvimos atendiendo en la guardia. En el lapso de una hora y media se asistieron aproximadamente 150 personas, las cuales requerían no solamente de un examen físico, sino también de medicación, de la colocación de una vía y de suturas”, explicó.

Biurrun destacó la respuesta del personal sanitario ante la cantidad de pacientes que ingresaron en tan poco tiempo. También aseguró que contaron con los medicamentos necesarios para atender a quienes llegaron al hospital.

Además de la atención de los heridos, las autoridades sanitarias comenzaron a trabajar sobre los riesgos que pueden aparecer después del temporal, especialmente por la interrupción de los servicios de agua potable y electricidad.

“Estamos con pastillas potabilizadoras, vacunas, y el día después vienen las infecciones por hepatitis, vienen las infecciones virales, viene salmonelosis. Porque no te olvides que nos quedamos sin luz y sin agua, y es un elemento esencial”, advirtió Mangione.

En cuanto al funcionamiento del hospital, el ministro informó que el grupo electrógeno operó durante toda la noche sin inconvenientes, lo que permitió mantener activas las áreas críticas hasta la restitución del suministro eléctrico.

El temporal también provocó daños en la infraestructura sanitaria de la localidad. El centro de salud del barrio San Cayetano sufrió la voladura de su techo y, según informó Salud Pública, ya se transfirieron fondos de emergencia para iniciar las reparaciones.