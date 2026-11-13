Este domingo vuelve la tradicional Cacería del Zorro a San Lorenzo

San Lorenzo realizará este domingo la 25.ª edición de la Cacería del Zorro «Coronel Martín Vivanco», una competencia ecuestre de carácter simbólico. La concentración y la acreditación de los jinetes comenzarán a las 9:30 en la plaza Ejército Argentino, según informó la Municipalidad.

A qué hora larga la competencia

El acto de apertura será a las 10, con la bendición del padre Oscar Ossola y palabras del intendente Manuel Saravia. A las 10:30, los jinetes partirán hacia Loma Balcón, en el Campo Militar General Manuel Belgrano.

La largada está prevista para las 11:45. La competencia finalizará a las 12, cuando la delegación emprenderá el regreso a la plaza. La premiación será a las 12:45 y habrá actuaciones de grupos folclóricos locales. El cierre está previsto para las 14.

Quiénes pueden participar

La prueba está abierta a jinetes mayores de 15 años. Quienes sean menores de edad deberán presentar una autorización de sus padres. El uso de casco es obligatorio y los participantes deberán cumplir las condiciones de sanidad, nutrición y buen manejo de los caballos.