Empezó la restauración del Cristo de La Caldera: habrá restricciones de acceso

La Municipalidad de La Caldera y el Gobierno de Salta iniciaron la restauración del Cristo Penitente. El proyecto abarca tanto la recuperación del monumento como el acondicionamiento del predio que lo rodea, informó el municipio.

Qué trabajos se harán en el monumento

La primera etapa contempla la reparación de fisuras y el tratamiento de la humedad. También se harán trabajos de pintura, se recuperará la cartelería, se colocarán vidrios y se mejorará la iluminación.

En las etapas siguientes se intervendrá el entorno del Cristo. El proyecto incluye tareas de ornamentación, parquizado y mejoras en los accesos.

Cómo será el acceso durante la obra

El acceso al Cristo permanecerá parcialmente restringido por razones de seguridad mientras duren los trabajos. La Municipalidad pidió a vecinos y visitantes que respeten las indicaciones en el lugar.