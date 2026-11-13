Embarcación: restablecieron el servicio de agua potable al 90% tras el temporal

El 90% de la población de Embarcación ya cuenta con el servicio de agua potable normalizado, luego del temporal que provocó daños en el tendido eléctrico y afectó el funcionamiento de los pozos de abastecimiento. Aguas del Norte informó que continúa trabajando para recuperar el suministro en los sectores donde todavía persisten dificultades.

La interrupción de energía eléctrica había dejado fuera de funcionamiento parte de los pozos profundos que abastecen a la localidad. En una primera etapa, el servicio alcanzaba al 50% del municipio, mientras los equipos técnicos realizaban distintas intervenciones para mantener el suministro.

Para avanzar con la recuperación, la empresa puso en funcionamiento grupos electrógenos en los pozos que abastecen a mayor cantidad de usuarios y realizó maniobras con válvulas en distintos sectores de la red.

También se desplegaron camiones cisterna para asistir a las familias que permanecían sin agua debido a los daños en las instalaciones eléctricas. Parte de esos vehículos llegó desde Salta Capital durante la madrugada para reforzar la distribución.

Las dificultades para restablecer algunos pozos estuvieron relacionadas con la caída de árboles y postes del tendido eléctrico, que impedían el acceso a las instalaciones y la reactivación de los equipos.

En paralelo, Aguas del Norte mantuvo un monitoreo del abastecimiento al hospital local para garantizar la continuidad del servicio. También habilitó un pozo como punto de carga para los camiones cisterna que asistieron a las zonas afectadas y al complejo destinado a recibir evacuados.

Según la información difundida, la planta potabilizadora de Embarcación continuó funcionando con normalidad durante la contingencia.

Mientras avanza la recuperación del servicio, los equipos de la empresa permanecen trabajando en los sectores que aún presentan inconvenientes y mantienen la asistencia alternativa con camiones cisterna.