Embarcación, devastada: “Los daños no fueron por la lluvia, sino por el viento”

El intendente de Embarcación, Carlos Funes, describió el dramático panorama que atraviesa la ciudad después del violento temporal del jueves, que dejó alrededor de 150 personas heridas y provocó importantes destrozos en viviendas, calles e infraestructura. Según informó, las ráfagas alcanzaron los 120 kilómetros por hora y ocasionaron daños que calificó como inéditos.

En diálogo con Aries, el jefe comunal aseguró que el fenómeno comenzó alrededor de las 19 y se desarrolló en un período muy corto. "Los daños provocados no han sido por la lluvia, sino por el viento", explicó, al señalar que la intensidad de las ráfagas fue determinante en la magnitud de la destrucción.

"La ciudad está devastada, por decirlo de alguna manera", expresó Funes, quien reconoció que nunca había presenciado un fenómeno semejante en la localidad.

El temporal afectó exclusivamente a la ciudad de Embarcación

Uno de los aspectos que destacó el intendente fue que la tormenta se concentró en el área urbana, sin provocar daños similares en las delegaciones del extenso municipio.

Según explicó, el fenómeno se formó rápidamente y no existían advertencias meteorológicas que anticiparan semejante intensidad. Si bien había probabilidades de tormentas, los pronósticos indicaban precipitaciones de escasa magnitud.

Funes también recordó que Embarcación ya atravesaba dificultades con el suministro eléctrico antes de la tormenta, en medio de una jornada de temperaturas extremas.

Viviendas sin techo, pero sin familias evacuadas

El intendente confirmó que, hasta el momento de la entrevista, no había sido necesario evacuar familias, ya que los principales daños no fueron causados por inundaciones, sino por la fuerza del viento.

"Las familias que han sido afectadas es por voladura de techo, con todas sus pertenencias", explicó. Los equipos municipales y provinciales continuaban realizando relevamientos domiciliarios para establecer la cantidad de viviendas dañadas y determinar las necesidades de asistencia.

Funes indicó que algunos barrios resultaron más perjudicados que otros y que todavía no contaban con un balance definitivo de los destrozos.

Sin luz y con dificultades para recuperar el agua potable

La interrupción del suministro eléctrico complicó también el abastecimiento de agua, debido a que las bombas de los pozos necesitan energía para funcionar.

El jefe comunal informó que se instalaron generadores para recuperar el servicio de agua potable y que dos de los equipos ya estaban funcionando, mientras se esperaba la puesta en marcha de otros dispositivos. En cuanto a la electricidad, explicó que algunas zonas habían recuperado el suministro, aunque numerosos sectores continuaban afectados por árboles, postes y cables caídos.

Según las estimaciones que recibió de las empresas prestadoras, se esperaba restablecer entre el 70% y el 80% del servicio eléctrico durante la jornada del viernes, aunque aclaró que se trataba de una proyección.

Unos 180 trabajadores participan del operativo de recuperación

Funes destacó la colaboración de municipios vecinos que enviaron personal y equipos para despejar las calles y asistir a las familias damnificadas.

Estimó que entre 170 y 180 personas trabajaban en el operativo, con tareas de limpieza, retiro de árboles, reparación de infraestructura y relevamiento de viviendas. El intendente también manifestó su preocupación por las altas temperaturas previstas para la jornada, que podrían alcanzar los 44 grados, mientras numerosos hogares permanecen sin electricidad.

"Vamos a llegar a todos y cada uno de los hogares afectados", aseguró, aunque advirtió que la recuperación de los servicios y la reparación de los daños demandarán un importante esfuerzo.