Defienden el equilibrio fiscal de Salta frente a los recortes de Nación

En el marco del recorrido por el interior provincial para elaborar el Presupuesto Federal 2027, el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, defendió la decisión de definir las prioridades de inversión junto a intendentes, legisladores y vecinos.

“Estas reuniones son para eficientizar los recursos. La Provincia está absorbiendo muchísimas cosas que antes hacía Nación. Antes quizás tenías para hacer diez obras, ahora tenés que elegir tres”, explicó en diálogo con 'No es una tarde culquiera' por Aries.

Jarsún contrastó esta modalidad de trabajo con las decisiones que, según cuestionó, toma el Gobierno nacional sin conocer la realidad de las provincias. “No es lo mismo tomar una decisión desde un escritorio que ir al lugar. Es lo mismo que reclamamos nosotros cuando Nación toma decisiones desde Buenos Aires sobre Salta y no tiene conocimiento del territorio”, sostuvo.

El funcionario enumeró distintas obligaciones económicas que pasaron a depender de las cuentas provinciales y los recortes como la eliminación de subsidios nacionales al transporte. También apuntó a la situación de la obra pública y mencionó las rutas nacionales 9/34 y 51.

“Todo lo fue financiando la Provincia con la promesa de que en algún momento Nación le va a ir devolviendo, pero la Provincia ya no da más. Se están haciendo cada vez más cosas con cada vez menos recursos”, advirtió.

A esa situación, Jarsún sumó la caída de la coparticipación, que vinculó con la disminución del consumo y de la recaudación impositiva. Explicó que el impacto alcanza tanto al Gobierno provincial como a los municipios, que reciben menos fondos para afrontar sus gastos.

“La Provincia les garantizó que no va a bajar más de lo que fue la coparticipación de febrero de este año. O sea, si cae la coparticipación, la Provincia les pone a los municipios para que no sientan esa caída”, afirmó.

En defensa de la gestión provincial, el ministro destacó el equilibrio de las cuentas públicas y contrastó la situación de Salta con el discurso económico del Gobierno nacional.

“La Provincia tiene una buena administración, con siete años de equilibrio fiscal, que Nación hoy lo presume. Salta lo tuvo desde hace siete años con el gobierno de Gustavo Sáenz, además pagando el Fondo de Reparación Histórica, el Fondo Bicentenario y haciendo obras”, sostuvo.