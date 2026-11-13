Milei evitó hablar de la inflación y prometió abrir la economía al 90%

El presidente Javier Milei participó de la Gala Endeavor Argentina 2026, donde defendió los avances tecnológicos, destacó las oportunidades de inversión y anunció su intención de profundizar la apertura económica. Sin embargo, durante su discurso evitó referirse al último dato de inflación, difundido horas antes por el INDEC.

La presentación se realizó el jueves por la noche en el complejo Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a empresarios y emprendedores. Allí, el mandatario aseguró que la Argentina tiene condiciones para convertirse en un polo tecnológico y sostuvo que las políticas de desregulación permitirán impulsar el crecimiento económico.

Milei no mencionó la inflación del 2,2% de octubre

El discurso llegó después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informara que la inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,1%.

Pese a que la desaceleración inflacionaria constituye uno de los principales objetivos de su programa económico, Milei no hizo referencia a las cifras durante su exposición. En cambio, concentró su mensaje en las oportunidades de crecimiento, la innovación tecnológica y las inversiones privadas.

Prometió llevar la apertura económica al 90%

El Presidente sostuvo que la Argentina pasó de tener acceso comercial a mercados que representaban menos del 10% de la población mundial a alcanzar actualmente el 30%.

En ese marco, planteó como objetivo extender esa apertura al 90% del mercado mundial hacia 2031, mediante nuevos acuerdos comerciales y la eliminación de regulaciones.

"Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía", expresó.

Además, destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación y defendió la reducción de la intervención estatal como herramienta para favorecer las inversiones y la actividad privada.

"Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo"

Otro de los ejes de su intervención fue el impacto de la inteligencia artificial en la economía y el empleo.

Milei rechazó las advertencias sobre la posible desaparición de puestos laborales como consecuencia de la automatización y sostuvo que los avances tecnológicos permiten aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida.

"La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo", señaló, y afirmó que ese proceso se traduce en salarios más altos y productos más baratos.

El mandatario también destacó el potencial de la Argentina para atraer inversiones vinculadas con centros de cómputo, gracias a sus recursos energéticos, reservas de minerales como el cobre y el litio, y disponibilidad de capital humano.

En esa línea, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que el país cuenta con condiciones para protagonizar un nuevo ciclo de desarrollo industrial asociado a la inteligencia artificial.

Un discurso optimista frente a los nuevos datos económicos

Durante el cierre de su presentación, Milei afirmó que los emprendedores argentinos lograron desarrollar sus actividades pese a las dificultades económicas y las regulaciones que enfrentaron durante años.

"Hoy el viento sopla a su favor", aseguró ante los empresarios, a quienes alentó a aprovechar las oportunidades que, según su visión, genera el nuevo escenario económico.

El contraste quedó marcado por el momento elegido para la exposición: mientras el Presidente destacó las perspectivas de crecimiento, el último informe del INDEC mostró una aceleración de la inflación mensual, que volvió a ubicarse por encima del 2%.

Aunque mencionó la inflación como una de las dificultades históricas que enfrentaron los emprendedores, no realizó un análisis del dato de octubre ni explicó durante su intervención las razones del incremento de precios.