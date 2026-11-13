Reforma electoral: Milei busca votos del PRO y la UCR para suspender las PASO

El Gobierno de Javier Milei aceleró las negociaciones con el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para conseguir la aprobación de la reforma electoral en el Senado. La Casa Rosada pretende avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027.

Sin embargo, el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios. La Libertad Avanza dispone de 21 senadores y necesita alcanzar los 37 votos exigidos para modificar el régimen electoral, por lo que busca sumar a los diez legisladores radicales, los tres del PRO y representantes de bloques provinciales.

Santilli negocia con el PRO y los gobernadores radicales

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de las negociaciones para reunir los votos. La próxima semana está prevista una nueva reunión con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, representantes del PRO, junto con Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem.

Desde el radicalismo y el partido de Mauricio Macri reconocieron que las conversaciones continúan abiertas, pero aclararon que todavía no existe un acuerdo definitivo para acompañar la iniciativa.

En paralelo, Santilli mantiene contactos con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Leandro Zdero, quienes buscan garantías sobre la representación de sus espacios políticos en las próximas elecciones.

La suspensión de las PASO, el principal punto de conflicto

La intención original del Gobierno era eliminar definitivamente las PASO, aunque la falta de consenso llevó al oficialismo a concentrar sus esfuerzos en una suspensión para 2027.

Entre las alternativas discutidas por el PRO y la UCR apareció la posibilidad de reemplazar las primarias obligatorias por un sistema optativo. Sin embargo, esa propuesta no convence a la Casa Rosada.

Otro punto de negociación es la incorporación de listas colectoras, que permitirían a los gobernadores acompañar una candidatura presidencial sin resignar sus propios candidatos legislativos.

Esta alternativa también presenta dificultades jurídicas, particularmente para la elección de senadores nacionales, por las reglas constitucionales de distribución de las bancas.

El Senado buscará avanzar con la reforma en dos semanas

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, fue convocada para el próximo martes 17 de noviembre, con la intención de avanzar en el dictamen.

Si el oficialismo consigue las firmas necesarias, pretende llevar el proyecto al recinto una semana después y obtener la media sanción antes de finalizar noviembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió la suspensión de las primarias al afirmar: "La Argentina no las necesita".

De todos modos, en el bloque oficialista reconocen que conseguir un dictamen no garantiza reunir los votos para aprobar la iniciativa. Si las negociaciones fracasan, el debate podría trasladarse a diciembre, cuando el Gobierno también prevé impulsar otros proyectos de su agenda legislativa