Escribanos darán consultas gratis este sábado en Salta capital y siete localidades

El Colegio de Escribanos de Salta ofrecerá asesoramiento notarial gratuito este sábado 14 de noviembre, en el marco de la 14.ª Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. En la ciudad de Salta, la atención será en la sede del Colegio, en Mitre 384, de 10 a 13.

En N&N, por Aries, la escribana Fanny Patricia Cajal Caro de Durand, integrante de la Comisión Directiva del Colegio, explicó que no hace falta sacar turno. “Si no tienen ninguna documentación y tienen la inquietud, pueden venir solo con inquietud”, dijo. Si tienen papeles vinculados con el caso, el Colegio recomienda llevarlos.

Qué se puede consultar con un escribano

La jornada incluye consultas sobre compraventa de inmuebles, protección de la vivienda familiar, donaciones, testamentos y autorizaciones para viajar o conducir. También habrá orientación sobre uniones convivenciales, pactos de convivencia y régimen patrimonial del matrimonio.

Cajal Caro de Durand señaló que una duda frecuente es si proteger la vivienda familiar equivale a dejarla a nombre de los hijos. Explicó que esa medida protege el inmueble frente a determinadas deudas posteriores a su inscripción y que, por sí sola, no transfiere la propiedad.

Dónde atenderán en el interior

La atención será de 10 a 13 en los siguientes puntos.