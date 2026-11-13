La Corte IDH condenó a la Argentina por destituir al ex juez de la Corte Moliné O’Connor

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, exjuez de la Corte Suprema. Según informó Noticias Argentinas, el tribunal concluyó que el Senado lo apartó del cargo en diciembre de 2003 con una acusación de mal desempeño basada en el contenido de sus fallos.

Por qué la Corte IDH cuestionó el juicio político

El tribunal consideró que las decisiones que Moliné O’Connor había firmado como juez no justificaban su destitución por mal desempeño. También señaló que el trámite parlamentario careció de fundamentos suficientes y que los recursos del magistrado no recibieron respuestas adecuadas.

Moliné O’Connor había llegado a la Corte Suprema en 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por 45 votos a favor y 19 en contra.

Qué deberá pagar el Estado argentino

La Corte IDH ordenó pagar US$300.000 a la viuda y US$75.000 a cada uno de sus cuatro hijos, un total de US$600.000 en indemnizaciones. A eso se suman US$30.000 en costas y gastos para sus representantes legales.

El tribunal también ordenó regularizar la pensión con efecto retroactivo a agosto de 2014, cuando murió el exjuez. El fallo cuestionó que el Estado revocara el beneficio en 2004 y que el reclamo judicial por esa decisión tardara casi veinte años en resolverse.