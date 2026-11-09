Vaqueros: encontraron a un hombre muerto y hay un detenido

Un hombre fue encontrado sin vida en la puerta de su domicilio en barrio San Nicolás, en Vaqueros, durante la mañana de este lunes 9 de noviembre. Por el hecho, un sospechoso mayor de edad fue detenido.

La esposa de la víctima llamó al Sistema de Emergencias 911 después de encontrarlo herido. Cuando llegó la ambulancia, el personal médico constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

La fiscal María Luján Sodero Calvet intervino en el lugar y dispuso tareas de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que permitirá determinar la causa de muerte.

La audiencia de imputación del sospechoso está prevista para el miércoles 11 de noviembre, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.