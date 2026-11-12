Romina Balverdi: su hermana denunció dos décadas de violencia y dijo que se defendió

En diálogo con N&N, por Aries, Vanesa Balverdi pidió que su hermana Romina pudiera continuar en su casa la detención por la muerte de su expareja, Roberto Barraza. Dijo que la defensa ya había presentado el pedido y que la familia esperaba una resolución del juez de Garantías de Tartagal, Marcelo Amado Alvarado.

El pedido de domiciliaria y la situación familiar

Vanesa contó que estaban pendientes un informe social y otro sobre el domicilio. También dijo que estaba prevista una entrevista psicológica a su hermana. “Nosotros no queremos esperar hasta el lunes”, expresó.

La mujer explicó que una de sus hermanas quedó al cuidado de los hijos de Romina y que la familia buscaba que los chicos pudieran permanecer en su casa.

La familia sostiene que Romina se defendió

“Hace 20 años que mi hermana sufría violencia de género”, afirmó Vanesa. Sostuvo que Romina había denunciado agresiones y que también hubo una presentación desde la escuela a la que asistían sus hijos. Sobre el episodio que se investiga, afirmó que su hermana actuó en legítima defensa.

El hecho ocurrió el lunes 9 de noviembre en una vivienda del barrio Norte Grande. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que Barraza, de 58 años, murió tras sufrir heridas de arma blanca. El fiscal Rafael José Medina ordenó pericias y el traslado del cuerpo al Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Orán para la autopsia.