Mercado Pago lanzó un fondo para que las empresas paguen indemnizaciones

Mercado Pago presentó MP FAL, un fondo de inversión para administrar los aportes que los empleadores deberán realizar al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según informó Infobae, la adhesión será digital y la plataforma bonificará la comisión de administración durante el primer año.

Quiénes deberán aportar y desde cuándo

El régimen entra en vigencia el 1° de diciembre de 2026 y alcanza a los empleadores privados con personal registrado, con excepción de los regímenes de la construcción y de casas particulares. El primer aporte corresponderá a los sueldos de diciembre y se ingresará en enero de 2027 mediante el formulario F.931.

Las mipymes con certificado vigente y las entidades sin fines de lucro calificadas aportarán el 2,5% de la base remunerativa previsional. Para el resto de los empleadores alcanzados, la alícuota será del 1%. Cada empresa podrá elegir una administradora. Si no lo hace, la Comisión Nacional de Valores le asignará una.

Cuándo se podrá usar el fondo y cómo cobrará el trabajador

Las empresas podrán utilizar el saldo una vez transcurridos 12 meses consecutivos desde el primer aporte efectivo registrado por ARCA. Ante una desvinculación, el empleador podrá aplicar todo o parte del saldo a la indemnización. La administradora transferirá ese dinero directamente a la cuenta bancaria del trabajador.

El fondo funciona como una herramienta de financiamiento. El empleador sigue obligado a pagar la indemnización completa y, si el saldo resulta insuficiente, deberá cubrir la diferencia con recursos propios.