IOSFA abrió un régimen de retiros voluntarios

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en proceso de liquidación, abrió este jueves un régimen de retiro voluntario para su personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164. Las solicitudes podrán presentarse del 12 al 26 de noviembre inclusive.

Cuánto se paga y cómo se solicita el retiro

La Disposición 721/2026, firmada por el administrador Gonzalo Secchi, contempla gratificaciones de hasta 30 remuneraciones brutas mensuales, según la edad, la antigüedad y la situación previsional del trabajador. En algunos casos, quienes están cerca de jubilarse pueden optar por un pago mensual equivalente al 60% del sueldo bruto durante un máximo de 36 meses.

La solicitud se presenta mediante el formulario oficial y queda sujeta a evaluación de la Subgerencia de Recursos Humanos. La continuidad de la cobertura médica y la forma de pago dependen de la modalidad elegida. El IOSFA financiará el régimen con su presupuesto vigente.

Quienes concreten el retiro tendrán una restricción de ocho años para volver al sector público nacional. La medida contempla excepciones, entre ellas el ejercicio de cargos docentes en universidades nacionales.

Qué pasa con los empleados y los afiliados del IOSFA

El DNU 88/2026 creó dos entidades para reemplazar al IOSFA. La OSFA, bajo el Ministerio de Defensa, cubrirá a los afiliados de las Fuerzas Armadas. La OSFFESEG, bajo el Ministerio de Seguridad Nacional, quedó a cargo de la cobertura de Gendarmería y Prefectura. El decreto prevé una transición de hasta 365 días y dispone que los ministerios garanticen la continuidad de las prestaciones, incluidos los tratamientos que no puedan interrumpirse.

El directorio de la OSFA definirá qué puestos necesita y qué trabajadores pasarán a la nueva entidad, según el Decreto 1286/2026. El administrador del IOSFA evaluará la situación de quienes no sean transferidos. El personal de Gendarmería y Prefectura que estaba en comisión de servicios o adscripto regresará a su fuerza de origen.

La reorganización se inició tras dificultades de financiamiento, embargos y problemas para sostener contratos con prestadores. Según los antecedentes del proceso reseñados por Economis, el pasivo del IOSFA rondaba los $210.000 millones, con más de 2.000 proveedores y unos 30 grandes acreedores.