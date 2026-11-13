Volvieron las filas al Banco Industrial y el gerente admitió: “Nos desbordó”

La fila frente al Banco Industrial de Salta volvió a extenderse una cuadra desde las 7 de este viernes 13 de noviembre. La sucursal de 20 de Febrero 63 abrió a las 7:50, 40 minutos antes de su horario habitual, según informó N&N, por Aries.

La jornada anterior, una falla en el sistema demoró la apertura y se acumuló gente dentro y fuera de la sucursal. Durante la espera, dos personas se descompusieron. Parte de quienes quedaron sin atención recibieron números o fueron anotados para volver este viernes con prioridad.

Defensa del Consumidor labró un acta por las demoras

Carolina Brench, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, ayer contó en Aries que durante la inspección encontraron adultos mayores y personas con discapacidad esperando en la vereda y frente al banco. Dijo que algunos usuarios habían ingresado a las 8 de la mañana y seguían aguardando cuando llegó el equipo.

“Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una constatación de los hechos”, explicó Brench. Señaló que las actuaciones pasarán a la instancia de sumario para evaluar una posible infracción a la Ley provincial 7.800 por las demoras en la atención.

El gerente reconoció que la demanda desbordó a la sucursal

Daniel Rivero, gerente del Banco Industrial, explicó en N&N que los feriados corrieron el calendario de pagos de la ANSES. Según detalló, el jueves debían atender ocho terminaciones de DNI y la caída del sistema retrasó la apertura una hora y media. “Sí, nos desbordó”, reconoció.

Daniel Rivero, gerente Banco Industrial Salta

Para este viernes estaban previstas cinco terminaciones de DNI, a las que se sumaron quienes habían quedado pendientes de los días anteriores. Rivero dijo que el sistema ya funcionaba y que el banco contrató a un médico, dispuso dos policías para ordenar la fila y mantuvo una caja de atención prioritaria para personas con discapacidad.