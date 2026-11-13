Peajes en Salta: Nación incluye las rutas 16, 34 y 50 en el plan de concesiones

El plan nacional abarca 27 tramos. Transporte deberá definir qué sectores de las tres rutas que pasan por Salta saldrán a licitación.
 
Salta13/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones y abrió la posibilidad de incorporar tramos de las rutas nacionales 16, 34 y 50 en Salta al esquema de concesión por peaje. La medida se oficializó este viernes 13 de noviembre mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial. 

Qué rutas de Salta quedaron incluidas

El listado comprende sectores de la Ruta 16 en Salta, Santiago del Estero y Chaco, de la Ruta 34 en Salta y Jujuy, y de la Ruta 50 en territorio salteño. La Secretaría de Transporte definirá qué sectores integrarán cada corredor, previo informe técnico de Vialidad Nacional. 

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Qué falta para que se cobre peaje

El plazo de 12 meses corresponde a los llamados a licitación. El decreto todavía no fija tarifas, ubicación de cabinas ni fechas de inicio del cobro. También excluye de esta etapa los tramos ya concesionados en fases anteriores del programa. 

Las empresas que resulten adjudicatarias podrán encargarse de la operación, el mantenimiento y las obras previstas en cada contrato. Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de esas obligaciones. 

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