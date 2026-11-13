Chacarita–Atlanta: prohíben a 17 personas asistir a eventos deportivos

El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió a 17 personas asistir a eventos deportivos en todo el país tras los incidentes del 5 de septiembre, cuando Chacarita Juniors y Atlanta se enfrentaron por la Primera Nacional. La Resolución 1167/2026 se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Qué ocurrió antes de la sanción nacional

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires ya había dispuesto una restricción preventiva en octubre. Según los informes citados en la resolución, las personas alcanzadas fueron identificadas en un enfrentamiento cerca del estadio de Chacarita.

Qué alcance tiene la prohibición

La resolución nacional extiende la restricción a todos los eventos deportivos del país por tiempo indeterminado. La medida es administrativa. Por los incidentes también se iniciaron actuaciones judiciales por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.