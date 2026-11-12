Torneo Clausura 2026: confirmaron cuándo juegan Boca, River y los demás clasificados

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que comenzarán el viernes 20 de noviembre y finalizarán el miércoles 25, luego del receso por la fecha FIFA.

Los 16 equipos clasificados disputarán ocho encuentros a eliminación directa. Entre los cruces más destacados aparecen River frente a Lanús, Boca ante Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors contra Independiente.

River jugará el domingo y Boca cerrará los octavos

River recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental. El encuentro había generado diferencias respecto de su programación, pero finalmente quedó confirmado para esa jornada.

Por su parte, Boca enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25, a las 21, en La Bombonera. El partido fue programado para esa fecha debido a la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Todos los partidos de octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20:00 – Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre

15:00 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

17:00 – Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

16:00 – Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

19:00 – River vs. Lanús.

22:00 – Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

17:00 – Gimnasia de La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre

21:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cómo se definirán los clasificados

Los octavos de final se disputarán a partido único, con localía para los equipos mejor ubicados en la fase de zonas.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la igualdad persiste, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Las semifinales se disputarán el fin de semana del 6 de diciembre y la final está programada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único de La Plata.