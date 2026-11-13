Gimnasia y Tiro visita a Ferro el domingo y está obligado a ganar para seguir en el Reducido

Gimnasia y Tiro de Salta afrontará este domingo 15 de noviembre uno de los partidos más importantes de su temporada, cuando visite a Ferro Carril Oeste por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca de avanzar a la siguiente instancia y mantener viva la ilusión del ascenso.

El encuentro se disputará desde las 20:30 en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, ubicado en el barrio porteño de Caballito. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal deberá conseguir una victoria, ya que el conjunto local cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación durante la fase regular.

Gimnasia y Tiro necesita ganar para avanzar a cuartos de final

El cruce se disputará a partido único y no habrá definición por penales en caso de igualdad. Si los 90 minutos terminan empatados, será Ferro el que consiga la clasificación a los cuartos de final.

El conjunto salteño terminó octavo en la Zona B, con 52 puntos, mientras que Ferro finalizó segundo en la Zona A, con 66 unidades, la misma cantidad que Godoy Cruz, aunque quedó detrás por diferencia de gol.

De esta manera, Gimnasia y Tiro tendrá que superar a uno de los equipos que mejor campaña realizó en la fase clasificatoria, con el desafío adicional de hacerlo en condición de visitante.

El Albo busca mantener vivo el sueño del ascenso

Después del receso de la Primera Nacional, el plantel salteño tuvo más días de preparación para afrontar el compromiso. La pausa también permitió recuperar a jugadores que arrastraban molestias físicas y ampliar las alternativas del entrenador.

La próxima instancia del Reducido se disputará con partidos de ida y vuelta, por lo que una victoria en Caballito le permitiría a Gimnasia y Tiro continuar en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El equipo salteño afrontará así una verdadera final, sin margen para el empate, en un escenario donde buscará dar un nuevo paso hacia la máxima categoría del fútbol argentino.