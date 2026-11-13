La Selección Argentina juega hoy ante Uruguay en el primer partido de la era sin Messi

La Selección Argentina volverá a jugar este viernes 13 de noviembre, cuando reciba a Uruguay desde las 20 en La Bombonera, en un amistoso internacional que marcará el comienzo de una nueva etapa: será el primer partido del equipo nacional desde el retiro de Lionel Messi.

El encuentro tendrá un significado especial para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que deberá afrontar su primera presentación sin el futbolista que encabezó el ciclo más exitoso de los últimos años. La despedida de Messi de la Albiceleste se produjo en octubre, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional.

Scaloni comienza una nueva etapa sin Messi

El entrenador convocó a 28 futbolistas para los amistosos de noviembre, con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes que buscan consolidarse en el seleccionado.

Entre los nombres aparecen Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Paz. También fueron convocados Aarón Anselmino y Mariano Troilo, mientras que Gonzalo Montiel regresó al plantel.

La ausencia del capitán representa un cambio importante en la estructura del equipo, que buscará desarrollar nuevas variantes ofensivas de cara al próximo ciclo mundialista.