"Estoy feliz": Scaloni confirmó que seguirá como DT de la selección argentina hasta 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina hasta 2030. La renovación de su contrato fue anunciada oficialmente por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, durante una conferencia de prensa realizada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, antes del último entrenamiento previo al amistoso frente a Uruguay.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la Asociación del Fútbol Argentino, de la Selección argentina; vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por el período del 2027 al 2030”, confirmó Tapia.

El presidente de la AFA destacó que el nuevo acuerdo permitirá darle continuidad al proyecto deportivo y que Scaloni tendrá la posibilidad de dirigir a la Selección en tres mundiales. “Son ocho años, más cuatro más que se va a convertir en el técnico que más mundiales va a dirigir. El Gringo va a tener la responsabilidad de dirigir tres. Lo que representa para todo el proyecto de la Selección argentina”, expresó.

Al tomar la palabra, Scaloni no pudo contener las lágrimas y se mostró emocionado por la renovación, en medio de una situación familiar difícil. El entrenador aseguró que la decisión de continuar fue conversada con su entorno y con los integrantes del cuerpo técnico. También remarcó que mantiene la motivación con la que comenzó su ciclo.

“Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre; de lo contrario, es imposible estar acá”, sostuvo.

Sobre las negociaciones, explicó: “Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo importante”.

Más allá de su continuidad, Scaloni anticipó que el próximo período estará marcado por la incorporación progresiva de futbolistas jóvenes al seleccionado. “A partir de ahora comienza un momento importante en nuestro proceso donde daremos lugar a chicos que vienen empujando de atrás. Esperamos la paciencia de todo el mundo”, señaló.

En ese sentido, pidió comprensión durante el recambio generacional y advirtió que los nuevos jugadores necesitarán tiempo para desarrollarse. “Son chicos que tienen un potencial enorme, pero todavía no están para darnos las cosas de los Messi o Di María, los Otamendi. Necesitamos que todos entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos”, afirmó.