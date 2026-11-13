Histórico: Argentina venció a Portugal y ganó el oro en futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Selección Argentina masculina de futsal hizo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al vencer por 2-1 a Portugal en la final y conquistar por primera vez la medalla de oro en esta disciplina.

El equipo dirigido por Mariano Gómez se impuso este jueves en el Dakar Arena, en Senegal, con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro. La consagración llegó después de una campaña perfecta, con cinco victorias en cinco partidos

Una final emocionante ante Portugal

Argentina abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, cuando Joaquín Pesl aprovechó una jugada preparada desde un tiro de esquina ejecutado por Lorenzo Sampedro.

Portugal consiguió igualar el encuentro en el segundo tiempo mediante João Carvalho, pero la reacción argentina fue inmediata. Apenas medio minuto después, el capitán Lorenzo Sampedro marcó el 2-1 definitivo, que terminó asegurando la histórica consagración.

Argentina fue campeón invicto en Dakar 2026

La Albiceleste completó un recorrido impecable. En la fase de grupos goleó 9-2 a Senegal, derrotó 2-1 a Afganistán y superó 9-1 a Panamá.

En semifinales venció 4-2 a Marruecos y finalmente derrotó a Portugal para quedarse con el título. El seleccionado terminó invicto, con 26 goles a favor y apenas siete en contra.

El logro representa un salto histórico respecto de Buenos Aires 2018, cuando Argentina había finalizado en el cuarto puesto y se había quedado fuera del podio.

Segunda medalla dorada para Argentina

Con el triunfo del futsal, la delegación argentina consiguió su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

La primera había sido obtenida por la nadadora Cecilia Dieleke, en los 200 metros espalda. Argentina también acumuló cuatro medallas de bronce, dos en natación, una en judo y otra en rugby seven masculino.