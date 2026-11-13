Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en una emocionante final disputada este jueves en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El equipo dirigido por Alexander Medina llegó a estar dos goles arriba, pero el conjunto mendocino consiguió igualar sobre el final del tiempo reglamentario y llevó la definición al alargue. Allí apareció Lucas Alario para marcar el tanto decisivo y darle una nueva estrella al Pincha.

Una final con cinco goles y una remontada inesperada

Después de un primer tiempo sin goles, Estudiantes abrió el marcador a los 54 minutos del complemento mediante Guido Carrillo. A los 67, un gol en contra de Iván Villalba amplió la ventaja y parecía encaminar al conjunto platense hacia el título.

Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó en los últimos minutos. José Florentín descontó y el propio Villalba consiguió el empate 2-2, llevando el encuentro al tiempo suplementario.

Cuando la definición estaba abierta, Alario convirtió a los 96 minutos y estableció el 3-2 definitivo, desatando el festejo de los jugadores e hinchas de Estudiantes.

Estudiantes sumó otro título y jugará la Recopa de Campeones

Con esta consagración, Estudiantes alcanzó su sexto título en los últimos cuatro años y el primero bajo la conducción de Alexander Medina.

El Pincha había accedido a la Supercopa Argentina como ganador del Trofeo de Campeones 2025, mientras que Independiente Rivadavia obtuvo su clasificación tras conquistar la Copa Argentina de ese mismo año.

Además, el triunfo le aseguró a Estudiantes un lugar en la Recopa de Campeones 2027, donde enfrentará a Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional, y al próximo campeón de la Copa Argentina.