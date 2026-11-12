ARCA reglamentó la rebaja del 50% en multas: a quiénes alcanza y hasta cuándo hay plazo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la reducción del 50% de determinadas multas por incumplimientos formales. La Resolución General 5927/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece qué sanciones pueden acceder a la rebaja y cuándo hace falta realizar un trámite.

Qué multas pueden acceder a la rebaja

El beneficio alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas, mipymes de los tramos 1 y 2 con certificado y registración, y determinadas entidades sin fines de lucro. Quedan excluidos los contribuyentes categorizados como grandes contribuyentes en los términos de la norma.

La reducción se aplica a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, siempre que la infracción se haya cometido antes del 9 de octubre. A esa última fecha, la multa debía estar pendiente de quedar firme o, si ya estaba firme, seguir impaga. Las multas consolidadas en un plan de pagos se consideran canceladas para este régimen.

Cuándo hay que hacer un trámite

La rebaja opera de forma automática en los casos alcanzados, siempre que se cumpla la obligación omitida hasta el 18 de diciembre inclusive. Si la multa está en discusión administrativa o judicial, también hay que identificarla mediante Presentaciones Digitales antes de esa fecha.

Para esos casos, la resolución establece que la presentación implica aceptar la parte de la multa que queda por pagar y renunciar a discutirla.